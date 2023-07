Enogia : forte croissance du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de la société Enogia s'est établi à 2,4 millions d'euros, en hausse de 126% par rapport à la même période en 2022. La part de l'activité réalisée à l'export a représenté 96% des ventes (83% un an plus tôt). Cette évolution reflète principalement l'accélération commerciale d'Enogia Europe de l'Ouest -notamment en Allemagne- région du monde la plus impactée par la hausse des coûts de l'énergie.

Le 10 juillet, Enogia avait annoncé l'évolution de sa gouvernance et le lancement de son augmentation de capital. Enogia rappelle que celle-ci est toujours en cours. Les DPS sont négociables sur le marché jusqu'au 21 juillet (code ISIN DPS FR001400J9B3) et exerçables jusqu'au 25 juillet. Le prix de souscription est de 2 euros par action nouvelle avec une parité de souscription de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes.

Perspectives

Dans un contexte de coûts de l'énergie durablement élevés en Europe, l'offre de solutions Enogia adossée à une technologie unique de micro-turbomachines suscite un intérêt croissant qui vient alimenter un important pipe commercial, de plus de 140 ME au 30 juin. Le carnet de commandes demeure également solide à plus de 5 ME, dont 3,7 ME hors contrat ORC en Chine. L'exécution de ce contrat, quasiment à l'arrêt en 2022, reprend aujourd'hui très progressivement, face aux difficultés conjoncturelles du partenaire chinois d'Enogia.

Les objectifs financiers rappelés à l'occasion du lancement de l'augmentation de capital, actuellement en cours, sont renouvelés... Enogia anticipe sur l'ensemble de l'exercice 2023 une hausse de son chiffre d'affaires supérieure à 50%, assortie d'un Ebitda à l'équilibre. Sur les exercices 2024 et 2025, la croissance moyenne du chiffre d'affaires est également attendue à plus de 50% par an et Enogia sera en mesure d'accélérer sa trajectoire vers la profitabilité avec un fort levier opérationnel se traduisant par un free cash-flow positif dès 2025.