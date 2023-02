Enogia : feuille de route confirmée

(Boursier.com) — La société Enogia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 3,3 ME, en hausse de 12 % par rapport à 2021. La part de l'activité réalisée à l'export a représenté 92% du chiffre d'affaires l'an passé contre 76% en 2021, principalement grâce au développement des ventes en Europe (hors France) et en Asie.

Comme prévu, le second semestre a été plus dynamique que le premier, qui avait été impacté par la situation sanitaire en Chine et une montée en compétences progressive des équipes commerciales et techniques recrutées.

Enogia annonce aborder 2023 avec une grande confiance dans sa capacité à mener de front exécution des contrats en cours et stratégie d'accélération commerciale. Aujourd'hui achevée, la campagne de recrutement post-introduction en Bourse a fait passer les effectifs de 45 collaborateurs à 62.

Le carnet de commandes demeure solide et continue de se renouveler, à plus de 5 ME au 31 décembre 2022. Dans ce contexte, la société renouvelle sa feuille de route à horizon 2025 annoncée lors de son introduction en bourse et confirme, à plus court terme, sa prévision d'un EBITDA positif en 2023.