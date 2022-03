Enogia : en perte de 2,7 ME en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Enogia au cours de l'exercice 2021 s'établit à 2,9 millions d'euros, en hausse de +51% par rapport au 31 décembre 2020.

Au global, l'Ebitda ressort à -2,2 ME. Le résultat d'exploitation s'établit à -2,9 ME.

Après prise en compte du Crédit impôt recherche de 0,3 ME, le résultat net ressort à -2,7 ME (-2 ME à fin 2020).

A fin 2021, la trésorerie financière nette ressort à 2,6 ME contre un endettement financier net de 4,7 ME à fin 2020. La capacité d'autofinancement se chiffre à -2,1 ME (-1,3 ME à fin 2020), principalement sous l'effet des recrutements.

Perspectives

A fin décembre 2021, le carnet de commandes s'établit à plus de 5 ME et le pipe commercial à plus de 120 ME. Le développement commercial se poursuit sur les deux activités conformément au plan de marche de la société.

Enogia n'est pas exposée aux effets du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La société n'est pas implantée dans ces deux pays, ne commercialise pas dans ces régions et n'est pas en relation avec des fournisseurs dont elle dépendrait pour l'assemblage de ses produits. Enogia reste toutefois vigilante sur l'évolution de la situation et sur ses impacts potentiels.

A date, Enogia est notamment attentive et réactive aux opportunités créées par la hausse des prix de l'énergie. Cette tendance déjà identifiée à l'IPO a été renforcée ces dernières semaines par la situation géopolitique. La technologie ORC d'ENOGIA -qui convertit la chaleur en électricité dès 70o- pourrait être une des solutions énergétiques à la crise actuelle, ce qui pourrait favoriser dans les prochains mois les opportunités, mais aussi le taux et la vitesse de conversion du pipe commercial.

Dans ce contexte, Enogia ambitionne pour l'année 2022 un chiffre d'affaires en croissance significative, avec un second semestre plus dynamique que le premier, compte tenu des délais naturels de génération de chiffre d'affaires par les nouveaux collaborateurs et par les accords de partenariat après signature. Les difficultés d'approvisionnement aujourd'hui résolues impactent également le chiffre d'affaires à l'avancement du 1er semestre.

Enogia confirme par ailleurs ses ambitions de chiffre d'affaires supérieur à 95 ME en 2025. A horizon 2025, le chiffre d'affaires de l'activité Compresseur devrait avoir dépassé celui de l'ORC. En terme de rentabilité, Enogia anticipe un Ebitda positif en 2023. A long terme, la marge d'Ebitda normative est attendue aux alentours de 30%. Enogia estime être en mesure d'approcher ce niveau de marge normative à horizon 2025.