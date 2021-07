Enogia dépasse le Million d'Euros d'activité au S1

Enogia dépasse le Million d'Euros d'activité au S1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enogia publie un chiffre d'affaires semestriel de 1,3 ME, en hausse de près de 50% par rapport au 30 juin 2020. Le 1er semestre 2021 marque la nette reprise de l'activité après une année 2020 impactée par la fermeture des frontières, alors même que l'activité d'ENOGIA est significativement tournée vers l'international.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'export représente ainsi 55% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, contre 21% sur le 1er semestre 2020.

L'activité ORC bénéficie pleinement de cette reprise. Le chiffre d'affaires ORC s'élève à 1,2 ME à fin juin 2021, contre 0,9 ME à fin juin 2020, porté principalement par le dynamisme des secteurs historiques des groupes électrogènes et de l'industrie.

L'activité Compresseurs Hydrogène génère 0,1 ME de chiffre d'affaires sur le semestre. Des négociations sont en cours pour donner des suites aux deux premiers contrats signés en 2020. En parallèle, ENOGIA poursuit ses discussions avec d'autres acteurs de référence de la Pile à Combustible hydrogène.