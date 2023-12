Enogia : décollage en vue ?

(Boursier.com) — Encore peu connue des investisseurs, la société Enogia profite du CIC Forum By Market Solutions se tenant à Paris les 29 et 30 novembre pour se faire un nom sur le marché boursier parisien. Plus petite capitalisation du forum, avec 12 ME, Enogia s'est introduite en Bourse de Paris à l'été 2021, levant un peu plus de 11 ME. La société développe des systèmes de conversion de chaleur en électricité et de compresseurs d'air pour les intégrateurs de piles à combustible (ORC). Elle adresse des secteurs différents : industrie, géothermie, maritime, biomasse en promettant à leurs acteurs une facture énergétique en forte baisse. Dans ce cadre, la hausse des prix de l'électricité la favorise et constitue un sous-jacent favorable.

Autre segment que vise Enogia : l'hydrogène via des compresseurs à air, composant clef de la pile à combustible à hydrogène. Lors de l'introduction en Bourse elle avait signé ses deux premiers contrats auprès de deux acteurs de référence et expliquait avoir entamé des discussions commerciales avec une trentaine d'autres acteurs. Aujourd'hui, force est de constater que le marché n'a pas encore décollé et Enogia préfère patienter se concentrant avant tout sur les ORC dont la dynamique commerciale semble plus avancée.

Prévisions

Comme beaucoup de jeunes sociétés arrivant en Bourse ces dernières années, Enogia a commis quelques erreurs de jeunesse en termes de prévisions d'activité et de rentabilité en annonçant 95 ME de chiffre d'affaires pour 2025 et un EBITDA à l'équilibre pour 2023. Les 95 ME sont oubliés, mais suite à une restructuration et l'abaissement du point mort, l'équilibre d'EBITDA devrait finalement être atteint lors du deuxième semestre de cet exercice. Antonin Pauchet, DG délégué exprime la position actuelle d'Enogia : "Concernant l'ORC, la croissance est là. Les signaux positifs du marché sont là, la demande est tangible, l'attraction commerciale est évidente et nous sommes bien placés sur les appels d'offre. Nous avons bien travaillé les marges et la structure de coûts, ce qui nous fait dire que nous sommes capables d'être rapidement rentables sur ce pôle ORC."

Opportunité

En Bourse, introduite à 11,60 Euros, la valeur a aussi subi le désamour des marchés pour les petites capitalisations et se négocie, deux ans après, autour de 2 Euros... Ce qui fait dire à certains que l'opportunité est belle étant donné son potentiel de croissance ! La société bénéficiait, au 30 juin, d'un pipe commercial de plus de 140 ME et d'un carnet de commandes de plus de 5 ME.

Au 1er semestre 2023, Enogia affiche un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, L'Ebitda sur le semestre ressort à -1,5 ME et le résultat d'exploitation à -2,2 ME. Mais une bascule semble s'opérer à mi année et la dynamique commerciale du groupe lui fait viser, pour l'ensemble de l'exercice 2023, une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 50% en plus de l'équilibre d'EBITDA au deuxième semestre, déjà évoqué...