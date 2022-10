Enogia confirme sa dynamique commerciale et ses objectifs

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Enogia, réalisé au cours du 1er semestre 2022, s'établit à 1,04 million d'euros du fait d'une activité ORC impactée par la situation sanitaire en Chine (1,31 ME au 1er semestre 2021). Celle-ci a ralenti la poursuite du déploiement du contrat signé en 2021. En revanche, Enogia souligne la montée en compétences progressive des équipes recrutées depuis l'IPO.

Au global, l'Ebitda ressort à -1,53 ME. Le résultat d'exploitation s'établit à -2,17 ME.

Après prise en compte du Crédit impôt recherche de 0,2 ME, le résultat net ressort à -1,76 ME.

Au 30 juin 2022, l'endettement financier net est de 3,5 ME (3,8 ME au 31 décembre 2021).

Perspectives :

A fin juin 2022, le pipe commercial d'Enogia est en hausse par rapport à fin décembre 2021. Il s'élève désormais à plus de 140 ME. Le carnet de commandes, qui s'établit à plus de 5 ME à fin de semestre, s'est récemment accru avec la signature du contrat en Allemagne.

La hausse des prix de l'énergie significative depuis plusieurs mois, amplifiée par la situation géopolitique, permet aux ORC d'Enogia d'être davantage identifiés comme solution contribuant à la résilience énergétique. A date, les équipes sont particulièrement sollicitées et répondent activement aux demandes.

Dans ce contexte, Enogia confirme attendre pour 2022 un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de 2021, avec un second semestre plus dynamique que le premier, compte tenu de l'accroissement du carnet de commandes et de la sécurisation des approvisionnements.

Enogia maintient par ailleurs ses ambitions de croissance à moyen terme.