Enogia conclut un partenariat avec Parlym

(Boursier.com) — Enogia , leader français de la conversion de chaleur fatale en électricité, et Parlym, acteur majeur de l'ingénierie industrielle, annoncent leur collaboration pour le déploiement de solutions d'efficacité énergétique pour accompagner les industries à réduire l'impact environnemental de leurs activités et leur facture énergétique.

Les deux sociétés ont signé un accord de coopération pour la distribution, la promotion et la commercialisation des modules ORC d'Enogia, par la société Parlym largement implantée dans le secteur industriel en France et en Afrique. Cette signature est la concrétisation d'une rencontre entre deux acteurs engagés sur la transition énergétique au service des industries, et d'un besoin croissant de décarbonation et d'économies d'énergies sur les marchés Français et Africains.

Depuis sa création en 2009, Enogia propose une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de chaleur en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées ORC. Cette solution permet de valoriser la chaleur perdue générée par des sites industriels, maritimes, agricoles, géothermiques, ou encore sur des groupes électrogènes.

De son côté, Parlym opère depuis plus de 50 ans sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet industriel en France et dans de nombreux pays africains. Ces expertises s'étendent des études à l'approvisionnement jusqu'à la réalisation clé en main de projets industriels. Parlym intervient également dans l'assistance technique, l'inspection et la supervision des installations neuves et existantes afin de maintenir leur viabilité et leur exploitation dans la durée.