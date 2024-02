Enogia compte maintenir son rythme de croissance supérieur à 50%

(Boursier.com) — La société Enogia a vu son chiffre d'affaires 2023 atteindre 5,1 ME, affichant une croissance de 53% par rapport à 2022, en ligne avec l'objectif annoncé de plus de 50%. La part réalisée à l'export est passée de 92% à 83% de l'activité sur l'exercice écoulé, avec une augmentation significative du poids de l'Europe de l'Ouest (hors France), notamment de l'Allemagne.

L'activité micro-turbomachines ORC a affiché un chiffre d'affaires de 4,4 ME en 2023, contre 3,1 ME un an plus tôt. Elle a notamment été portée par l'exécution du contrat en Allemagne, portant sur un total de 40 machines, et qui sera achevée au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a également bénéficié de plusieurs commandes significatives, notamment dans la géothermie et le maritime. Second pôle d'Enogia, la division dédiée aux développement de compresseurs pour Piles à Combustibles Hydrogène, refléchée début 2023 vers du développement pour tiers et renommée " turbomachines innovantes ", a affiché un chiffre d'affaires de 0,63 ME en 2023, soit un quasi-quadruplement des ventes.

L'activité commerciale en ce début d'année est qualifiée de " très soutenue et encourageante ", avec en parallèle un carnet de commandes de 6,7 millions d'euros au 31 décembre 2023. Enogia précise que le modèle d'affaires Green Shield Power Solutions qui propose, via les partenariats avec ADEME Investissements et Eiffel Gaz Vert, la vente d'un service de production d'électricité à partir de chaleur fatale, plutôt qu'une vente directe d'équipement, devrait monter en puissance dans des secteurs industriels et géothermie, en France et à l'export, en 2024.

Parallèlement, la montée en puissance des prestations de services en développement de turbomachines devrait également se poursuivre. Dans ce contexte, Enogia renouvelle son ambition pour les exercices 2024 et 2025, d'une croissance moyenne du chiffre d'affaires à plus de 50% par an.