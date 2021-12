Enogia : chef de file du consortium QualifHY, projet de recherche collaboratif sur l'Hydrogène

(Boursier.com) — ENOGIA , expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce sa participation en tant que chef de file au consortium QualifHY avec trois acteurs clés du secteur de l'hydrogène.

Aux côtés d'ENOGIA, trois entités collaborent au projet QualifHY : Helion Hydrogen Power, filiale du groupe Alstom qui fabrique des piles à combustibles à forte puissance, Hysilabs, start-up tournée vers un système très innovant de transport et de stockage d'hydrogène, et le laboratoire de recherche LISPEN de l'école d'ingénieurs ENSAM d'Aix en Provence spécialisé en modélisation énergétique et représenté par AMVALOR.

Ce projet de recherche vise à développer une plateforme mutualisée de test, qualification et caractérisation de composants, systèmes et procédés industriels hydrogène pour piles à combustible. Au cours des 30 prochains mois, chaque entité participera au développement de nouvelles infrastructures de bancs d'essais physiques et virtuels.

Dans le cadre de ce consortium, ENOGIA développera avec ses équipes de 'R&D' un banc d'essais intelligent de compresseurs pour Pile à Combustible Hydrogène (PAC) destiné à tester des compresseurs jusqu'à 50 kW. Sur le plan technologique, ce banc d'essais permettra de qualifier les performances et de tester la fiabilité des machines avec des essais de longue durée. Cette infrastructure pourra être également utilisée par les intégrateurs de PAC, ou autres systèmes utilisant des compresseurs, afin de les tester en conditions opérationnelles.

Ce consortium de 'R&D', quasi-unique en France, a pour ambition d'accélerer les mises sur le marché de produits innovants sur le secteur Hydrogène, en s'appuyant sur des synergies de moyens et de compétences. Ce projet collaboratif crée un véritable éco-système régional autour de l'Hydrogène et plus particulièrement de la pile à combustible, élément identifié comme clé pour la transition énergétique.

Ce projet bénéficiera du soutien de Bpifrance, de la Région Sud et de la Métropole Aix Marseille Provence.