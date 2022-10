Enogia : appel à projets remporté dans le domaine des piles à combustible Hydrogène

(Boursier.com) — Enogia annonce avoir remporté un appel à projets piloté par l'ADEME et intitulé " Briques technologiques et démonstrateurs H2 " dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (France 2030) " Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande Ambition ".

Le projet, intitulé SMAC-FC pour " Smart & Modular Advanced Compressor for Fuel Cell ", représente un montant global de 2 ME, bénéficie d'une participation de 1,2 ME de la part de France 2030 dont 0,5 ME pour Enogia.

Aux côtés de l'IFP Energies nouvelles, organisme de recherche, et l'Institut PPRIME, laboratoire unité mixte CNRS/Université de Poitiers, Enogia participe en tant que coordinateur à ce projet visant à développer des briques technologiques pour la nouvelle génération de compresseurs d'alimentation en air pour piles à combustible Hydrogène.