Enogia : accélération du chiffre d'affaires sur les 3 prochains exercices

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de la société marseillaise Enogia s'est établi à 3,3 millions d'euros en 2022, en hausse de +12% par rapport à 2021. Cette performance est obtenue en dépit de la mise à l'arrêt, pour raisons sanitaires, du contrat ORC en Chine (1,5 ME de chiffre d'affaires en 2021). La croissance a été portée par l'activité ORC, qui a profité du déploiement du contrat dans le biogaz en Allemagne, tandis que le chiffre d'affaires relatif aux activités Compresseurs pour piles à combustible Hydrogène est en hausse de 71%.

La part de l'activité réalisée à l'export a représenté 92% du chiffre d'affaires l'an passé (76% en 2021), principalement grâce au développement des ventes en Europe (hors France) et en Asie.

L'Ebitda sur l'exercice ressort à -4 ME. Le résultat d'exploitation s'établit à -5,1 ME. Après prise en compte du Crédit d'impôt recherche pour un montant de 0,6 ME, le résultat net ressort à -4,3 ME.

A fin 2022, l'endettement financier net s'élève à 2,5 ME. A ce jour, 88% des emprunts bancaires d'ENOGIA sont à taux fixe.

Perspectives

Enogia entend accélérer son plan de marche en 2023 et récolter les fruits, tant au niveau de la croissance que de la rentabilité, des efforts d'investissements consentis depuis deux ans.

Dans un environnement riche en opportunités (niveau durablement élevé des prix de l'énergie, enjeux climatiques), l'activité commerciale devrait profiter de la montée en compétences des équipes recrutées depuis l'introduction en Bourse, des récents partenariats noués, ainsi que l'essor de l'offre Green Shield Power Solution en modules ORC.

Cette dynamique continuerait ainsi d'alimenter un pipe commercial de qualité et très diversifié, à plus de 140 ME au 31 décembre 2022, et d'assurer le renouvellement du carnet de commandes, qui s'élève à plus de 5 ME.

Parallèlement, la société prévoit de faire évoluer son modèle économique dans les compresseurs pour pile à combustible Hydrogène.

Enogia a développé une gamme de produits s'appuyant sur des compresseurs sur mesure offrant une performance et une compacité inégalées. Alors que cette proposition de valeur suscite un vif intérêt de la part des acteurs de la Pile à Combustible (PAC), le déploiement plus long que prévu en amont de la chaîne (infrastructures) et le besoin d'un appareil productif certifié et référencé par l'industrie du transport routier amènent aujourd'hui Enogia à envisager un partenariat industriel afin d'assurer à sa technologie son plein potentiel de développement.

Dans ce contexte, la société précise ses nouveaux objectifs sur les 3 prochains exercices. Dans la droite ligne de la dynamique affichée au second semestre 2022, Enogia demeure pleinement confiant dans sa capacité à accélérer nettement sa trajectoire de croissance. Pour 2023, une hausse du chiffre d'affaires supérieure à 50% est anticipée assortie d'un Ebitda positif sur l'ensemble de l'exercice grâce aux économies d'échelle générées par l'activité. A plus long terme, la dynamique devrait se poursuivre, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires également attendue à plus de 50% par an en 2024 et 2025.