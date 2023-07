Enogia a finalement levé un montant global proche de 4,6 ME

(Boursier.com) — La société Enogia a finalement levé un montant global proche de 4,6 ME avec son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription au prix de 2 euros par action, après exercice total de la clause d'extension.

Cette levée de fonds s'accompagne de l'entrée d'Éric Blanc-Garin et de Yazid Sabeg au capital de la société, à hauteur de 11,93% du capital et 8,58 % des droits de vote, via leur holding commune, Duna & Cie, ainsi qu'au Conseil d'administration, où ils occuperont deux sièges sur un total de sept.

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 25 juillet 2023, les demandes de souscription ont totalisé 3.359.560 actions représentant un montant de demandes de 6.719.120 euros, soit un taux de sursouscription de 168% du montant initial de l'augmentation de capital.

Compte tenu de la forte demande, il a été décidé d'exercer totalement la clause d'extension à hauteur de 299.406 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre d'actions nouvelles émises de 1.996.042 à 2.295.448.

À l'issue de l'Opération, intégrant l'exercice total de la clause d'extension, le capital social de la société sera composé de 6.287.532 actions ordinaires.