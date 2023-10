Eniblock : un semestre très difficile

(Boursier.com) — Sur ce 1er semestre 2023, Eniblock a dû faire face à un retournement de marché brutal. Le contexte macroéconomique, favorable par le passé et qui avait permis à Eniblock d'accélérer fortement sa croissance, s'est détérioré. L'engouement pour le Web3 et la technologie blockchain s'est significativement réduit au 1er semestre. La plupart des clients, essentiellement des start-up, qui avait souscrit à la plateforme Eniblock ont aussi subi le retournement du marché. Certaines d'entre elles n'existent plus. Les perspectives de revenus avec ces clients ont été compromises. De fait, Eniblock a réalisé au 1er semestre 2023, un chiffre d'affaires de 351 kE, en baisse de 73% par rapport au 1er semestre 2022.

Pour pallier le recul de l'activité rencontrée par Eniblock, un plan d'économie drastique a été mis en place. Les charges d'exploitations ont été réduites de 572 kE et passent de 2,83 ME au 1er semestre 2022 à 2,25 ME au 1er semestre 2023. Au total, la réduction des coûts s'établit à 1,6 ME sur l'année. Le résultat net est une perte de -1,53 ME (-219 kE en juin 2022).

Structure financière

Au 30 juin, les fonds propres d'Eniblock diminuent et s'établissent à -493 ME. La dette financière nette s'élève à 1,8 ME. Au total, les dettes de la société s'établissent à 6,3 ME. La trésorerie au 30 juin s'élève à un montant de 73 kE. Elle passe à 127 kE au 17 octobre.

Evolution de la gouvernance

Enfin, Eniblock fait évoluer sa gouvernance... Jean Philippe Casadepax-Soulet a démissionné de ses fonctions d'administrateur et a été remplacé, par voie de cooptation, par Kei Brousmiche (directeur R&D et co-fondateur d'Eniblock). Xavier Latil (président du conseil d'administration), a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur. Charles Kremer, Directeur Général, est devenu Président Directeur Général.

Recherche de financement et perspectives

Eniblock a réalisé tout début août 2023 une levée de fonds par voie d'augmentation de capital auprès d'Atlas pour un montant de 1,2 ME. Les conditions n'étant pas réunies pour qu'Eniblock puisse tirer sur la ligne de financement supplémentaire d'environ 8 ME consentie par Atlas sous forme d'obligations convertibles en actions de la Société, Eniblock a initié, depuis début septembre, une négociation d'un accord avec ses principaux créanciers et la recherche d'un financement complémentaire en fonds propres, indispensables à finaliser d'ici la fin de l'année 2023 en vue d'assurer la continuité d'exploitation et le financement de la commercialisation de son produit Wallet-as-a-Service.

La commercialisation, en novembre 2023, de la version finale du produit développé par Eniblock permettra de renouer avec la croissance du chiffre d'affaires à partir de 2024, préalable à un retour à l'équilibre qui est prévu en 2025.