Eniblock : perte nette de -1,81 ME en 2022

(Boursier.com) — Eniblock , filiale de The Blockchain Group, qui a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2021, affiche une perte d'EBITDA de -252 KE, contre 161 KE un an plus tôt. La société a aussi cumulé une perte d'exploitation de -1,41 ME, et une perte nette de -1,81 ME, contre +0,15 ME en 2021.

Eniblock a renforcé son capital humain et a fait appel à des ressources R&D et des ingénieurs commerciaux de son groupe. En conséquence, les charges de personnel sont en augmentation.

"Ces investissements, essentiels pour la préparation du futur, se traduisent par une augmentation des coûts opérationnels totaux d'où un impact sur l'EBITDA", explique la société qui compte poursuivre ses efforts de prospection commerciale en 2023 afin d'accroître sa base grands comptes et augmenter ses revenus récurrents.