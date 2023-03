Eniblock : l'activité croît de 17% en 2022

(Boursier.com) — Eniblock , filiale de The Blockchain Group, a réalisé au en 2022, un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2021, l'année 2022 étant une année de transition au cours de laquelle les équipes se sont concentrées sur le développement de la plateformes Eniblock et de sa mise en production pour que celle-ci génèrent des revenus récurrents pour la société sur les prochains exercices. En parallèle, Eniblock a intensifié ses investissements dans ses solutions logicielles, ce qui s'est traduit par un fort accroissement de ses investissements en R&D activée.

Au global, la production de l'exercice affiche 4,2 ME en hausse de +17% par rapport à l'année 2021. Cette croissance a été portée par l'accélération de la commercialisation de la plateforme SaaS et la poursuite de ses développements pour l'adapter à de nouveaux cas d'usage. Cette dynamique a notamment été appuyée par les ressources de sa maison-mère, The Blockchain Group, qui a alloué environ 15% de ses ingénieurs aux efforts de R&D et à la commercialisation de la plateforme Eniblock. Fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, Eniblock peut désormais mettre en oeuvre une coopération efficace avec The Blockchain Group afin d'assurer le déploiement de sa suite logicielle auprès de ses clients.

Ces synergies ont permis d'effectuer les premières implémentations auprès de clients très divers évoluant sur des secteurs tels que le sport, le gaming, l'assurance ou encore l'aéronautique.

L'année 2022 a également vu le renforcement du partenariat entre Eniblock et The Sandbox. En effet, en avril 2022, les deux sociétés se sont notamment alliées pour développer un camp d'entraînement ('bootcamp') dans le metaverse pour former les futurs acteurs du Web3 et créer une véritable communauté européenne de développeurs blockchain et Web3 autour de The Sandbox et d'Eniblock. Cette offre à notamment pour objectif de soutenir la croissance d'Eniblock en renforçant ses capacités de recrutement de talents Web3.

Enfin, le 20 septembre 2022 a également marqué une étape clé dans le développement d'Eniblock avec l'admission de ses titres sur Euronext Growth. L'objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock de bénéficier d'une visibilité auprès des investisseurs et d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement. Cette cotation vise également à crédibiliser et à accroître sa notoriété.

"Dans un contexte de consolidation du marché Web3, Eniblock poursuivra ses investissements dans le développement de sa plateforme tout en nouant des partenariats stratégiques afin de renforcer nos capacités de déploiement commerciales au sein de l'ensemble des secteurs", indique Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock.