Eniblock : forte perte en 2022

(Boursier.com) — Eniblock a réalisé en 2022, un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros, en baisse par rapport à l'exercice précédent compte tenu du changement de business model d'une activité de services vers un modèle SaaS.

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de sa plateforme, Eniblock a renforcé son capital humain et a fait appel à des ressources R&D et des ingénieurs commerciaux de son groupe. En conséquence, les charges de personnel sont en augmentation de 0,6 ME et les achats externes progressent de 0,6 ME. Ces investissements se traduisent par une augmentation des coûts opérationnels totaux d'où un impact sur l'Ebitda.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 1,2 ME, le résultat d'exploitation affiche une perte de -3,5 ME. Celle-ci résulte de l'amortissement des investissements réalisés pour la plateforme Eniblock en vue de sa commercialisation et des premiers revenus qui en sont issus au cours de l'exercice.

Egalement en décembre 2022, la fusion entre Eniblock et XDEV Tech (filiale à 100% d'Eniblock) a eu pour conséquence la constatation d'un mali de fusion de 393 kE comptabilisé en charges financières.

Le résultat net audité d'Eniblock en 2022 tombe à -3,66 ME (+146 kE au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, Eniblock dispose de fonds propres à hauteur de 19 kE. La dette financière nette s'élève à 1,3 ME comprenant 21 kE de disponibilités.

Perspectives

Au cours de l'exercice 2022, la société est parvenue à signer le nombre de nouveaux clients qu'elle s'était fixée, c'est-à-dire 15 entreprises. Grâce à ces premières implantations, Eniblock va accélérer ses efforts de prospection commerciale en 2023 afin d'accroître sa base grands comptes et augmenter ses revenus récurrents.

"L'année 2022 a permis à Eniblock de valider la scalabilité de notre solution avec plusieurs déploiements réussis chez nos clients. Notre offre rencontre un réel succès sur le marché avec notre objectif d'acquisition de nouveaux clients 2022 atteint", indique Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock, qui poursuit : "Nous poursuivrons cette dynamique en 2023 avec un focus encore davantage marqué sur la commercialisation de la plateforme Eniblock. Fort des financements à venir, l'accent sera également mis sur la recherche de nouveaux talents pour compléter nos équipes afin d'absorber la forte demande à laquelle nous faisons face, tout en nouant de nouveaux partenariats pour faciliter l'intégration de notre solution auprès de nos futurs clients".