ENI s'offre Neptune Energy pour près de 4,5 MdsE

(Boursier.com) — Comme pressenti, Neptune Energy va entrer dans le giron du géant italien Eni. Le groupe transalpin et sa filiale norvégienne Var Energi ont trouvé un accord pour reprendre les actifs du producteur de gaz et de pétrole pour 4,48 milliards d'euros, dette comprise. Dans le cadre de cet accord, Var Energy récupérera les activités de Neptune en Norvège, alors que les autres activités de l'entreprise seront scindées avant l'opération.

Eni a Neptune sur son radar depuis au moins la fin de l'année dernière alors que la société cherche à développer son activité de gaz naturel. Formé en 2015 par l'ancien patron de Centrica, Sam Laidlaw, Neptune possède plusieurs opérations pétrolières et gazières offshore au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas. Neptune, soutenu par Carlyle Group et CVC Capital Partners, produit environ 130.000 barils équivalent pétrole par jour, dont trois-quarts de gaz.