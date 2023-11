Eni : cèderait près de 10% de sa branche d'énergies renouvelables à EIP

(Boursier.com) — Eni aurait trouvé son partenaire pour sa branche d'énergies renouvelables. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', le géant italien serait sur le point de conclure un accord avec Energy Infrastructure Partners pour lui vendre un peu moins de 10% de Plenitude pour environ 750 millions d'euros. Plenitude serait ainsi évalué à environ 8 milliards d'euros dans le cadre de cet accord, qui pourrait être annoncé d'ici la fin du mois. Les pourparlers sont en phase finale mais aucune décision définitive n'a encore été prise, précisent les sources de l'agence.

La major italienne du pétrole et du gaz a entamé des discussions avec EIP, un fonds basé à Zurich, sur un accord potentiel plus tôt cette année, alors qu'elle recherchait un partenaire pour l'unité dans la perspective d'une future cotation en bourse. Plenitude vend de l'énergie aux ménages et aux entreprises, produit de l'énergie renouvelable et gère des bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle sert environ 10 millions de clients particuliers à travers l'Europe, opérant dans 15 pays à travers le monde, détaille l'agence.

Le projet de cotation de Plenitude avait été reporté l'année dernière, l'Europe étant alors en proie à une crise énergétique. Mais Eni a toujours l'intention de procéder à l'IPO de sa branche d'énergie propre à Milan lorsque les conditions de marché le permettront, probablement en 2024, a dernièrement déclaré Claudio Descalzi, le patron d'Eni.

"Une vente entraînerait un retard dans le calendrier de l'introduction en bourse, mais elle fournirait aux investisseurs une référence d'évaluation pour un modèle d'entreprise qui n'a actuellement pas de pairs cotés entièrement comparables", indiquait Jefferies dans une étude dévoilée mi-juillet, calculant une fourchette de 8 à 12 milliards d'euros pour la valeur de l'unité.