Engie : vive hausse

(Boursier.com) — Engie s'adjuge encore 3,6% à 12,5 euros en ce début de semaine, porté par son point semestriel. Le fournisseur de gaz et d'électricité, qui met l'accent sur les énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques décentralisées ou encore le gaz "vert", a confirmé ses objectifs pour 2022, qui incluent notamment un résultat net récurrent compris entre 3,8 à 4,4 milliards d'euros.

Le groupe, qui a retraité ses résultats du premier semestre 2021 pour tenir compte de la cession en cours d'Equans, a enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de 5 milliards d'euros (contre 2,3 MdsE un an plus tôt), un Ebitda de 7,5 milliards (+44%) et un chiffre d'affaires de 43,2 milliards (+72%).

Convaincue que la société est "significativement sous-évalué", Bank of America a rehaussé sa cible de 18 à 19 euros. La banque voit la possibilité d'une hausse des BPA de 50% et note que l'exposition au gaz a été sensiblement réduite. Le risque lié à l'exposition à Gazprom est par ailleurs pris en compte dans les prévisions pour l'exercice 2022. En raison d'une "bonanza" continue attendue du prix de l'électricité, les estimations de BPA de BofA sont de 25 à 55 % supérieures au consensus.

La politique de diversification des approvisionnements en gaz permet à Engie d'être relativement immunisé au risque russe à présent, note pour sa part Oddo BHF. L'activité sous-jacente reste de son côté bien orientée et pourrait entrainer une nouvelle hausse des attentes du marché à l'avenir. L'analyste est à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 18,5 euros.