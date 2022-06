Engie Ventures contribue à un tour de table de 12,5 ME dans H2SITE

(Boursier.com) — H2SITE , une start-up deep-tech pionnière de la production d'hydrogène (H2) sur site, a levé 12,5 millions d'euros dans le cadre d'un tour de financement de série A mené par Breakthrough Energy Ventures (BEV) et avec la participation d'Equinor Ventures, Engie New Ventures, Tecnalia et d'investisseurs institutionnels du Pays basque (Capital Riesgo País Vasco (EZTEN CR) et Seed Capital Bizkaia (SCB).

Le financement accélérera la mise à l'échelle des technologies de réacteur de membranes et de séparation par membranes de H2SITE pour obtenir de l'hydrogène de pureté de pile à combustible à partir du craquage d'ammoniac ou de méthanol, ou permettre le transport de l'hydrogène dans les infrastructures de gaz naturel existantes. H2SITE développera également ses capacités de fabrication de membranes, en exploitant une installation de production de membranes unique au monde dans le nord de l'Espagne.

H2SITE a démontré une forte traction commerciale en 2022 et a récemment obtenu des projets de conversion d'ammoniac en H2 pour la flotte de bus de Birmingham, en Angleterre, de biogaz en H2 pour des stations de ravitaillement en hydrogène en Espagne et en France, ainsi que plusieurs projets de séparation de mélange H2/gaz naturel dans des infrastructures de transport de gaz en construction.

"Engie New Ventures a été un investisseur de la première heure dans le développement d'une technologie prometteuse et polyvalente pour développer des solutions durables et efficaces pour l'industrie et les besoins de mobilité. Ce soutien s'est également traduit par le développement par Engie de certains projets commerciaux de stations de ravitaillement en H2 utilisant la technologie H2SITE", a déclaré Johann Boukhors, Directeur Général d'Engie New Ventures.

Selon le New Energy Outlook 2021 de BNEF, le " scénario vert " nécessite 1300 millions de tonnes de H2 pour atteindre le zéro net carbone. Si seulement 10% de cette quantité est captée ou transportée avec des transporteurs d'H2 à un coût moyen de 0,5 USD/kg, le marché dépassera 50 milliards USD/an en 2050. Le H2SITE permet d'accéder à ces coûts de capture dès aujourd'hui et les réduira encore à l'avenir.

H2SITE recrute actuellement dans la région de Bilbao.