Engie va produire l'énergie solaire des sites de Faurecia dans 14 pays

(Boursier.com) — Engie a signé un contrat de production d'énergie solaire sur les sites de Faurecia, un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale, appartenant au groupe Forvia. Ce nouvel accord de neutralité carbone fait suite à un partenariat global entre les deux sociétés visant à accompagner ses objectifs de transition énergétique.

Ce contrat, confié à Engie Impact, une entité Engie qui offre des solutions et des services en matière de développement durable aux entreprises, aux villes et aux gouvernements du monde entier, concerne 14 pays : le Brésil, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Inde, le Mexique, le Maroc, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une étape majeure dans la feuille de route de Faurecia vers la neutralité carbone de ses sites industriels (scopes 1 et 2) à l'horizon 2025.

Dans le cadre de ce contrat de neutralité carbone, Engie sera en charge de la fourniture, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des panneaux solaires d'une capacité totale de plus de 60 MW à production maximale d'ici fin 2023, ce qui représente environ 60 hectares de panneaux sur les sites de Faurecia répartis dans le monde. Pas moins de 30 % de la capacité totale d'énergie renouvelable fournie par Engie sera déjà en service avant la fin de l'année 2022.

Dans le cadre de contrats d'achat d'électricité long terme (PPA) d'une durée de 15 ans, Faurecia achètera l'électricité solaire produite sur ses sites par Engie. Ces PPA contribueront à améliorer de 7 % l'indépendance énergétique de Faurecia par rapport à 2019. Cette démarche s'inscrit également dans la volonté de Faurecia de "utiliser moins, utiliser mieux" ("use less and use better principles"), et soutient son objectif de réduire de 25% ses achats d'énergie en 2023.

Rappelons qu'en 2021, Faurecia a choisi Engie pour l'accompagner dans son parcours de neutralité carbone, grâce à la fourniture d'équipements et de solutions d'économie d'énergie. Celle-ci lui permettra de réduire de 15% la consommation de ses sites sur la base d'une référence de consommation d'environ 600 GWh. Avec ce nouvel accord, les sites de Faurecia produiront leur propre énergie renouvelable et décarbonée adaptée à leurs besoins. Pour l'énergéticien, ce programme d'énergie solaire s'inscrit dans la feuille de route d'Engie visant à accélérer la transition énergétique de ses clients grâce à des solutions d'énergie renouvelable et des infrastructures énergétiques décentralisées. "La capacité de production d'énergie solaire sur les sites de Faurecia de ce programme contribuera à notre objectif d'accroître de 8 GW nos infrastructures énergétiques décentralisées sur la période 2021-2025", indique Engie.