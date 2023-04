Engie : un petit plus pour les actionnaires au nominatif

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale des actionnaires, réunie le 26 avril, le Conseil d'Administration d'Engie a réaffirmé la politique de dividende du groupe, avec une fourchette de 65 à 75% de ratio de distribution sur la base du résultat net récurrent part du Groupe, incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action. Pour l'exercice 2022, les actionnaires d'Engie ont donc approuvé la distribution d'un dividende de 1,40 euro par action.

Une majoration de 10% du dividende s'élevant à 0,14 euro par action est attribuée aux actions inscrites sous la forme nominative depuis au moins deux ans au 31 décembre 2022, et qui resteront inscrites sans interruption sous cette forme au nom du même actionnaire jusqu'au 3 mai 2023, date de la mise en paiement du dividende. Cette majoration ne pourra pas porter, pour un seul et même actionnaire, sur un nombre de titres représentant plus de 0,5% du capital social.

Le dividende de l'exercice 2022 sera détaché le 28 avril, et mis en paiement le 3 mai.