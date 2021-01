Engie : un nouveau Comité exécutif

Engie : un nouveau Comité exécutif









(Boursier.com) — Catherine MacGregor, Directrice Générale d'Engie, annonce la nomination, effective à compter du 1er février 2021, du nouveau comité exécutif Groupe, qui traduit la volonté d'organiser Engie autour de ses quatre métiers stratégiques...

Celui-ci est constitué de :

Quatre Directeurs généraux adjoints en charge des activités :

- Paulo Almirante, Directeur général adjoint en charge des activités Renouvelables

- Sébastien Arbola, Directeur général adjoint en charge des activités de Production Thermique et de Fourniture d'Energie

- Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des activités Solutions Clients

- Edouard Sauvage, Directeur général adjoint en charge des activités Infrastructures

Paulo Almirante sera également responsable des activités de gestion globale de l'énergie et de production nucléaire.

Catherine MacGregor nomme aussi :

- Frank Demaille, Directeur général adjoint en charge de la Transformation et des Géographies

- Jérôme Stubler, Directeur général adjoint, chargé de mission auprès de la Directrice Générale, en charge du projet d'organisation des activités de services multi-techniques

Et 4 Directeurs généraux adjoints en charge des fonctions transverses :

- Jean-Sébastien Blanc, Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines

- Judith Hartmann, Directrice générale adjointe en charge des Finances, de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise et des Achats

- Yves Le Gélard, Directeur général adjoint en charge du Digital et des Systèmes d'Information

- Claire Waysand, Directrice générale adjointe en charge du Secrétariat Général, de la Stratégie, de la Recherche & Innovation et de la Communication

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Comité exécutif actuel pour leur grande implication et leur contribution personnelle à la transformation d'ENGIE au cours des dernières années. Je voudrais remercier plus particulièrement Gwenaelle Avice-Huet, qui a décidé de quitter le Groupe ENGIE, pour le travail remarquable qu'elle a accompli dans les énergies renouvelables et la façon dont elle a porté, développé et incarné cette activité. J'adresse également tous mes remerciements à Pierre Chareyre, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après 30 années passées dans le Groupe, notamment pour sa contribution essentielle au développement des activités de production, de gestion et de commercialisation d'énergie, après un long parcours dans les domaines de la Finance , commente Catherine MacGregor.

Chaque Directeur général adjoint inscrira son action dans le projet d'évolution du Groupe qui sera soumis à l'information-consultation des Instances Représentatives du Personnel concernées à partir du 18 février 2021, avec un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre à la fin du 1er semestre 2021.

Par ailleurs, Dominique Wood-Benneteau est nommée Directrice de la Communication et de la Marque, elle est rattachée à Claire Waysand, Directrice générale adjointe en charge du Secrétariat Général.