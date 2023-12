Engie : un dossier à privilégier en 2024 ?

(Boursier.com) — Engie revient en arrière de 0,2% sur les 16 euros ce mercredi, alors que JP Morgan surpondère Engie en relevant le curseur de 20 à 21,50 euros dans le sillage du relèvement de ses objectifs annuels. Oddo BHF avait auparavant réitéré son conseil 'surperformer' et rehaussé son objectif de cours à 20 euros.

Le titre se traite actuellement avec une décote de près de 25% en termes de PE 2024 vis-à-vis de ses principaux comparables, ce qui semble attractif... L'énergéticien vise désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards précédemment. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 9 à 10 MdsE (contre 8,5 à 9,5 milliards d'euros auparavant).

Engie a enregistré à fin septembre un Ebit hors nucléaire de 8 milliards d'euros (+27,4%), un Ebitda de 11,9 MdsE (+12%) et un chiffre d'affaires de 62 MdsE (-10,9%). Le ratio dette nette économique / EBITDA s'élève à 2,8x, un niveau stable par rapport au 31 décembre 2022 et en ligne avec l'objectif d'être inférieur ou égal à 4,0x.