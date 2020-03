Engie : "un business model très résilient" selon Jean-Pierre Clamadieu

(Boursier.com) — Engie a les moyens de surmonter la crise. Alors que S&P menace de dégrader la note crédit du groupe énergétique, Jean-Pierre Clamadieu a rappelé sur 'BFM Business' la solidité de l'entreprise : "nous avons un business model qui est très résilient dans une crise comme celle-ci et nous sommes très attentifs à ce que nous appelons la liquidité, c'est-à-dire les ressources financières que nous sommes capables de mobiliser dans cette période... Nous avions, à la fin du mois de février, près de 16 milliards de liquidités, du cash, des lignes bancaires non tirées, donc nous avons une situation de liquidités qui est très solide".

Par ailleurs, alors que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé les entreprises, notamment les plus grandes, à faire preuve de "la plus grande modération" dans leur politique de dividende, et que les syndicats d'Engie demandent la suppression du dividende proposé par le groupe au titre de 2019, le président d'Engie estime que "les questions du dividende sont de bonnes questions". "Ceci-dit, là-aussi, laissons le conseil d'administration le temps d'absorber toutes les informations venant du groupe et de prendre dans ce domaine la décision qui nous paraît la plus sage".