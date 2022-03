Engie : The Capital Group Companies s'est allégé

(Boursier.com) — Par courrier à l'AMF, l'américain The Capital Group Companies, Inc a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 mars, le seuil de 5% du capital de la société Engie. Il détient désormais 117.733.578 actions Engie représentant 121.552.319 droits de vote, soit 4,83% du capital et 3,82% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Engie sur le marché.