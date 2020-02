Engie : sous tension

(Boursier.com) — Engie redonne encore 3,4% à 15,55 euros ce mardi, alors que l'actualité autour du groupe industriel énergétique reste marquée par plusieurs notes d'analystes dont celle de Deutsche Bank qui a abaissé son conseil en passant d'achat à 'conserver' sur le dossier, mais en conservant son objectif de cours inchangé à 16,5 euros. HSBC, qui a ajusté son cours cible en hausse à 19,1 euros a quant à lui maintenu son opinion à 'acheter'. Exane BNP Paribas reste à 'surperformer' avec un objectif de 18,5 euros dans le viseur et Morgan Stanley a de son côté ajusté son cours cible à 17,7 euros ('surpondérer'). AlphaValue avait auparavant dégradé le titre d''acheter' à 'accumuler', tout en ajustant sa cible de 19 à 19,1 euros, tout comme Bernstein qui vise un cours de 16,8 euros.

Sur le plan stratégique, après avoir écarté Isabelle Kocher de la direction générale, le conseil d'Engie a affirmé qu'il allait "engager une nouvelle étape de la transformation et approfondir la stratégie engagée pour faire d'Engie un leader de la transition énergétique et climatique".

Pour y parvenir, le groupe devra "simplifier son organisation, clarifier ses options stratégiques, et conforter son modèle de croissance dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions clients. Il doit également répondre à deux enjeux essentiels que sont la place du nucléaire dans le mix énergétique de la Belgique et celle du gaz dans le mix énergétique français".