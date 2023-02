Engie Solutions / Stellantis signent un partenariat pour faciliter l'approvisionnement en hydrogène des professionnels 'gros rouleurs'

(Boursier.com) — A l'occasion du salon Hyvolution 2023, Olivier Arthaud (Directeur général Mobilité Hydrogène Engie Solutions) et Xavier Peugeot (Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires chez Stellantis) signent un partenariat pour faciliter l'approvisionnement en hydrogène des professionnels 'gros rouleurs'.

Acteur engagé dans le développement d'une mobilité décarbonée et convaincu du rôle clé de l'hydrogène, Engie Solutions a choisi de s'allier avec Stellantis pour proposer aux clients professionnels des marques Peugeot et Citroën, des stations de recharge hydrogène adaptées à la taille de leur flotte.

Trois offres sont proposées :

- L'offre "Amorçage" : mise à disposition d'une recharge pour 20 à 40 véhicules par jour ;

- L'offre "Pure Player" : installation chez le client d'une infrastructure qui inclut la mise à disposition d'une station de taille moyenne pour la recharge de 100 à 200 véhicules utilitaires légers par jour ;

- L'offre "Écosystème" : infrastructure adaptée aux besoins du client, qui inclut la production de l'hydrogène par électrolyse et une station pour la recharge de 200 à 400 véhicules par jour.

Cette solution, packagée et à la carte, qui comprend le véhicule et la fourniture de son carburant hydrogène, est particulièrement attractive pour les futurs clients désireux de décarboner leur mobilité. Elle répond à leurs besoins d'autonomie, de réduction du temps recharge et de proximité des stations, souvent absentes dans l'écosystème local. Pour cela, Engie Solutions inclut, dans le cadre du partenariat avec Stellantis, l'installation de la station de stockage et la fourniture de l'hydrogène à un prix compétitif.