Engie : solide début d'exercice, vise le haut de fourchette de la guidance 2023

(Boursier.com) — Fort d'un très bon début d'année, Engie anticipe désormais des résultats 2023 dans le haut de la fourchette de la guidance. Dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix de l'énergie, ainsi que dans un environnement macroéconomique incertain, le groupe table sur un résultat net récurrent part du Groupe dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à 4,0 milliards d'euros. L'EBIT, hors nucléaire, est également attendu dans le haut de la fourchette indicative de 6,6 à 7,6 MdsE.

Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un Ebitda de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 16,9% en brut et 16,2% en organique, pour un chiffre d'affaires de 29,2 milliards d'euros, en hausse de 14% et de 14,2% en organique. L'EBITDA (hors Nucléaire) s'est établi à 4,8 milliards d'euros, en amélioration de 22,8% (+21,9% en organique) et l'EBIT (hors Nucléaire) a atteint 3,8 MdsE, en hausse de 29,8% (+28,8 % en organique). Le Cash-Flow des Operations s'est établi à 3,8 MdsE, en hausse de 3,8 MdsE par rapport au premier trimestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la croissance de l'EBITDA (+0,8 MdE) et à l'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (+3,1 MdsE).

Engie continue de viser une notation de crédit " strong investment grade " et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4,0x sur le long terme. Le Groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2023 à 2025.

Catherine MacGregor, Directrice générale, a déclaré : "ENGIE a bien démarré l'année 2023 avec une solide performance opérationnelle se traduisant par un EBIT en hausse organique de 29%. Notre modèle intégré a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer parti de conditions de marché favorables. Au premier trimestre, nous avons continué à avancer dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique. Nous disposons de 5,5 GW de projets renouvelables en construction à la fin du mois de mars, incluant des projets phares tels que Golfe de Suez 2 en Égypte. Dans l'offshore, nous avons lancé la construction de Moray West en Écosse et pris la décision finale d'investissement pour des parcs éoliens majeurs en France, contribuant ainsi à l'ambition de l'Europe de renforcer sa souveraineté énergétique. Pour l'ensemble de l'année et compte tenu des bonnes performances du premier trimestre, nous prévoyons que nos résultats se situent dans le haut de la fourchette de la guidance".