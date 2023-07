Engie se renforce dans le transport d'électricité au Brésil

(Boursier.com) — Engie a remporté un lot lors de la vente aux enchères organisée par l'Agence brésilienne de l'énergie électrique (ANEEL), le vendredi 30 juin.

L'offre gagnante pour le lot 5 offrait un revenu annuel autorisé (RAP) final de 249,3 millions de BRL$ (environ 48 ME). Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans, couvre l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance de 1.006 kilomètres de lignes de transport d'électricité dans les États de Bahia, Minas Gerais et Espírito Santo, afin de répondre à la demande de flux d'énergie générée par des sources renouvelables dans la région du Nord-Est vers la région du Sud-Est.

Tout en renforçant la présence d'Engie dans ce pays clé pour le Groupe, cette opération permettra également la création d'environ 5.000 emplois directs pendant la phase de construction.

Rappelons qu'Engie opère au total près de 6.000 km de réseaux de transport d'électricité au Brésil et au Chili. Depuis 2017, le groupe a déjà installé plus de 2.700 km de lignes de transmissions électrique au Brésil, notamment au travers des projets de Gralha Azul, située dans le Paraná au sud du Pays, et de Novo Estado dans les états de Tocantins et de Pará au Nord. Cette nouvelle concession permettra à ENGIE de renforcer sa position d'acteur incontournable dans le secteur des infrastructures électriques en Amérique latine, de poursuivre le développement de cette activité clé, et d'accompagner le Brésil dans la modernisation et la croissance de son réseau de transport électrique.

En séance, l'action Engie progresse de +0,9% à 15,34 euros. La semaine dernière, le titre avait déjà rebondi de 7%, et avait annoncé revoir à la hausse ses prévisions de résultat net récurrent part du groupe 2023. Ce dernier devrait désormais se situer entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros. Le groupe prévoyait précédemment que le Résultat Net Récurrent part du groupe dans le haut de la fourchette de 3,4 à 4 MdsE. L'EBIT hors nucléaire est désormais attendu dans la fourchette indicative de 8,5 à 9,5 MdsE contre "dans le haut de la fourchette de 6,6 à 7,6 MdsE" précédemment indiqué.