Engie : sanctionnée par le CoRDiS de la CRE

(Boursier.com) — Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) sanctionne Engie en application du règlement REMIT.

La haute autorité note ainsi : "Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE sanctionne la société Engie à hauteur de 500.000 euros pour avoir méconnu les articles 3 et 4 du règlement (UE) no1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie".

A l'issue d'une enquête ouverte en mars 2021 par la CRE dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance des marchés de gros, la Présidente de la CRE a saisi le CoRDiS. Celui-ci a prononcé le 26 décembre 2023 une sanction à l'encontre de la société Engie pour ne pas s'être conformée à 22 reprises à son obligation de publication des informations privilégiées concernant des indisponibilités de capacité de production d'électricité entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Le CoRDiS a également sanctionné la société Engie pour avoir procédé à des opérations d'initiés sur cette même période.

La CRE "salue cette décision qui, dans la continuité des précédentes décisions de sanction, confirme que le bon fonctionnement du marché de gros nécessite la plus grande rigueur de la part de ses acteurs".