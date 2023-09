Engie : s'offre le producteur britannique de biométhane Ixora Energy

(Boursier.com) — Engie annonce l'acquisition d'Ixora Energy Ltd, un des leaders de la production de biométhane basé au Royaume-Uni depuis 2017. L'acquisition, sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling, a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP.

Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an. A travers cette acquisition, Engie consolide également son portefeuille de projets sur ce marché clé.

En tant que leader du biométhane en France avec une capacité de production installée de 670 GWh par an au 30 juin 2023, Engie poursuit son expansion en Europe et accélère son développement au Royaume-Uni, un marché en forte croissance. Avec un objectif de 10 TWh de production de biométhane par an à l'horizon 2030 en Europe, cette acquisition nourrit les nouvelles ambitions du goupe en matière de production de gaz renouvelables.

L'investissement soutenu du Groupe dans le biométhane contribuera à l'atteinte de son objectif Net Zero Carbone d'ici 2045 et répondra aux besoins de décarbonation de ses clients.