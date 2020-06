Engie s'engage sur la voie d'une fiscalité responsable

(Boursier.com) — Engie s'engage à adhérer aux principes de fiscalité responsable de The B Team, qui est une organisation à but non lucratif regroupant des dirigeants d'entreprises et de la société civile à travers le monde, avec l'objectif de promouvoir une économie plus durable, et contribuant de manière positive, à l'environnement et la société. Engie s'engage ainsi à contribuer aux meilleures pratiques en matière de fiscalité, et encourage l'émergence d'une fiscalité responsable à travers le monde.

Lancés lors de la conférence Taxation and Sustainable Development Goals au siège des Nations Unies à New York en février 2018, les principes de fiscalité responsable de The B Team regroupent les meilleures politiques dans 7 domaines clés : la responsabilité et la gouvernance d'entreprise, la conformité, l'organisation d'entreprise, les relations avec les autorités fiscales, la recherche et l'application des incitations fiscales, le soutien aux systèmes fiscaux efficaces, et la transparence.