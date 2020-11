Engie s'engage sur la performance énergétique des bâtiments publics et scolaires avec la Région Centre-Val de Loire

(Boursier.com) — Engie indique avoir signé, le 16 septembre, un marché global de performance énergétique avec la Région Centre-Val de Loire. Il est d'une durée de 15 ans pour réaliser la rénovation énergétique de 62 lycées de la Région et du Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) Centre-Val de Loire.

Ce projet va permettre de réduire de plus de 30% la consommation énergétique de ces établissements, et de près de 35% les émissions de CO2 sur la durée du contrat. Avec ce nouveau marché, Engie met son expertise de rénovation énergétique au service des bâtiments publics et tertiaires, grâce à un accompagnement global et à des offres sur-mesure.

Ce programme représente un montant total d'investissement de 32 millions d'euros. Les travaux, répartis sur 2 ans, commenceront fin 2020. Ils comprennent : l'isolation thermique de 35.000 m2 de parois ; la rénovation de 60% des chaufferies et 50% des ventilations mécaniques contrôlées (VMC), soit un total de 650 équipements remplacés ; l'installation de plus de 1.500 m2 de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments. Le contrat prévoit également une expertise de maintenance multi-technique des installations et un programme de sensibilisation des 45.000 élèves et 5.000 membres du personnel sur les questions énergétiques et environnementales.

Engie rappelle qu'en France, le groupe assure déjà la rénovation et l'exploitation de nombreux bâtiments scolaires, notamment 14 lycées d'Alsace, 201 écoles et 4 collèges de la Ville de Paris, 31 collèges des Hauts-de-Seine et la Cité internationale.