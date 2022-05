Engie s'engage dans une démarche de labellisation éco-responsable

(Boursier.com) — Engie lance, ce 5 mai, d'une démarche pionnière afin d'accélérer l'appropriation des énergies renouvelables, via la création d'un label éco-conçu avec Bureau Veritas. Ce label, nommé 'TED', pour Transition Energétique Durable, repose sur un socle d'engagements valables pour le développement et l'exploitation des activités renouvelables, pilier du projet énergétique du Groupe. Il a vocation à donner aux citoyens, ainsi qu'aux territoires, des gages de rigueur et de transparence.

Bureau Veritas accompagne Engie dans la mise en place, la définition du processus de labellisation et les audits de suivis. Formalisée à travers le label 'TED', développé avec Bureau Veritas, la méthode est fondée sur la forte implication des parties prenantes dans les projets, la garantie de la préservation de la nature à proximité des installations et l'optimisation de leur contribution à la lutte contre le dérèglement climatique. Elle comprend au total 9 engagements concrets, qui vont au-delà des exigences réglementaires, et qu'Engie s'engage à déployer systématiquement.

Engie inscrit sa démarche dans la durée, dans une logique d'amélioration continue. Toutes les activités éoliennes et solaires d'Engie en France sont concernées dès à présent, dans l'optique d'une labellisation par Bureau Veritas en juin 2022. La démarche sera étendue aux activités de méthanisation en France, durant l'année 2022. Des audits de suivi seront conduits par Bureau Veritas en 2023 et 2024.