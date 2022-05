Engie : révision à la hausse de la guidance 2022

(Boursier.com) — Engie publie son information financière au 31 mars 2022, évoquant une performance opérationnelle robuste dans des conditions de marché exceptionnelles, et faisant état d'une révision à la hausse de ses perspectives 2022. Le chiffre d'affaires s'est établi à 25,6 milliards d'euros, en hausse de 85% en brut et 84,4% en organique. L'Ebitda a été de 4,6 milliards d'euros, en hausse brute de 49% et de 50,7% en organique. L'Ebit, qui s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 74% et de 76,4% en organique. Le cash flow des opérations est légèrement négatif de 0,1 MdE. La dette financière nette se monte à 27,3 MdsE, en hausse de 2 MdsE par rapport au 31 décembre. La dette nette économique se situe à 40 MdsE, augmentée de 1,7 MdE en comparaison de fin décembre 2021.

Compte tenu de la très forte performance du premier trimestre 2022 et d'une réévaluation des hypothèses, portant notamment sur l'évolution du prix des commodités, pour le reste de l'année, Engie prévoit désormais que le résultat net récurrent, part du Groupe (RNRpg) pour l'année 2022, se situera dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda allant de 11,7 à 12,7 milliards d'euros et d'EBIT de 7 à 8 milliards d'euros. Compte-tenu du contexte actuel de forte volatilité, la fourchette de guidance a été élargie. Les prévisions d'Engie pour 2022 reposent sur la force de son modèle intégré. Depuis le début de la crise, Engie a pris de nombreuses mesures pour augmenter et diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour optimiser ses positions de couverture du gaz. En présentant la révision à la hausse de sa guidance, Engie a envisagé divers scénarii, dont celui d'une rupture d'approvisionnement en gaz. Dans la grande majorité de ces scénarii, et compte-tenu des mesures de gestion des risques mises en place, la performance attendue pour 2022 reste résiliente grâce à son modèle économique intégré, qui repose sur un portefeuille de capacités renouvelables en croissance, d'importantes Infrastructures régulées et des centrales thermiques flexibles.

Engie continue de viser une notation de crédit 'strong investment grade' et un ratio de dette nette économique sur Ebitda inférieur ou égal à 4,0x sur le long-terme. Le groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 à 75% du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2021 à 2023.