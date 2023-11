Engie révise à la hausse ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Le groupe Engie a publié des résultats en progression au titre des 9 premiers mois de 2023, bien que marqués par un ralentissement par rapport à fin juin, et a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels. L'énergéticien a en effet précisé qu'il visait désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 Milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 Milliards précédemment.

Engie a enregistré à fin septembre un Ebit hors nucléaire de 8 Milliards d'euros (+27,4%), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 11,9 MdsE (+12%) et un chiffre d'affaires de 62 MdsE (-10,9%).

Le groupe souligne aussi la forte croissance du Cash Flow From Operations, soutenue par l'amélioration du BFR et la croissance de l'EBITDA. Les Investissements de croissance sont en hausse de 27% à 4,6 MdsE, avec le maintien d'un bilan solide illustré par un ratio Dette nette économique/EBITDA de 2,8x. La Dette financière nette est de 24,6 MdsE, en hausse de 0,5 MdE et la dette nette économique est en hausse de 3,1 MdsE à 41,9 MdsE.

Catherine MacGregor, Directrice Générale, a déclaré : "Au cours des neuf premiers mois de l'année, ENGIE a réalisé une nouvelle fois une très bonne performance financière avec un EBIT en hausse de 28% et une forte génération de cash. Convaincus que les actifs flexibles sont essentiels à la mise en place d'un système bas carbone résilient, nous avons décidé d'accélérer notre développement dans les activités de stockage par batteries, à travers l'acquisition de Broad Reach Power, une société basée aux Etats-Unis. Nous avons de grandes ambitions pour ces activités qui trouvent toute leur place dans notre modèle intégré. ENGIE a également sécurisé sa croissance dans les énergies renouvelables avec 7,6 GW en construction à fin septembre, ce qui nous rend confiants dans l'atteinte de notre objectif de 4 GW de capacités installées par an en moyenne jusqu'en 2025. Nos objectifs de croissance équilibrés et sélectifs sont parfaitement adaptés au nouvel environnement caractérisé par une volatilité persistante des marchés de l'énergie et des taux d'intérêt plus élevés. L'excellente dynamique de nos activités confirme l'avantage différenciant que constitue notre modèle intégré pour mettre en oeuvre une transition énergétique abordable et désirable pour tous."