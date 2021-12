Engie : retenue par La Ville de Paris pour gérer son réseau de froid

(Boursier.com) — A partir du 5 avril 2022, la société Fraîcheur de Paris, codétenue par les groupes Engie (85%) et RATP (15%), deviendra l'opérateur du réseau de froid urbain de la Ville de Paris.

La concession, d'une durée de 20 ans, couvrira la production, le stockage, le transport et la distribution d'énergie frigorifique de la ville.

Avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 2,4 milliards d'euros sur toute la durée du contrat, le réseau, sera étendu de 158 km d'ici 2042 pour desservir de nouveaux clients dans l'ensemble des arrondissements de Paris. Le nouveau réseau sera étendu pour rafraîchir également hôpitaux, crèches, écoles, EHPAD, etc., soit plus de 300 bâtiments supplémentaires à vocation sanitaire. Sa longueur va presque tripler en 20 ans : 20 nouvelles centrales de production et 10 installations de stockage seront construites pour alimenter plus de 3.000 abonnés.

La fraîcheur distribuée contribuera à répondre à l'enjeu de protection des populations les plus fragiles, dans un contexte de réchauffement climatique. Le service s'adressera également aux commerces de proximité, aux établissements recevant du public, et - de manière additionnelle - à quelques logements du secteur résidentiel.

Ce développement s'inscrit dans la démarche de décarbonation et d'adaptation au changement climatique de la Ville de Paris, offrant une alternative durable et compétitive aux solutions de climatisation traditionnelles. Sur la durée de la concession, 300.000 tonnes de CO2 seront évitées.

La société Fraîcheur de Paris soutiendra en moyenne chaque année l'équivalent de 850 emplois à Paris et 2.200 en Ile-de-France (directs, indirects et induits).