Engie remporte le Grand Prix 2020 de la chaire ESSEC Accenture

(Boursier.com) — Engie annonce avoir remporté le 'Grand Prix 2020' de la chaire ESSEC Accenture "Strategic Business Analytics" (SBA). Partenaire de la chaire SBA depuis deux ans, Engie a proposé à un groupe de cinq étudiants de travailler de novembre à juin sur un cas d'usage concret d'analyse de données : comment optimiser les datas récoltées via ENGIE&Me, l'enquête annuelle conduite par la Direction des Ressources Humaines (DRH) auprès des 170.000 collaborateurs du groupe.

Les étudiants ont ainsi mené avec l'aide de l'intelligence artificielle une analyse poussée des réponses des collaborateurs aux questions ouvertes de l'enquête pour en tirer des informations significatives et des indications sur leur engagement global au sein de l'entreprise. Ils ont également créé un tableau de bord à partir de ces données pour permettre à la DRH d'ENGIE de les visualiser et de les analyser dans la durée.

Le jury, composé de membres de l'ESSEC, d'Accenture et d'un représentant de chacune des onze entreprises participantes, a récompensé le caractère innovant de l'analyse et l'efficacité d'un modèle qui offre des pistes concrètes à ENGIE pour améliorer l'engagement de ses collaborateurs. L'outil d'analyse sémantique conçu par les étudiants a d'ores et déjà été adopté par ENGIE qui l'utilisera pour analyser les réponses de ses prochaines enquêtes annuelles.