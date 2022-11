Engie relève ses objectifs 2022 après une envolée des résultats sur neuf mois

(Boursier.com) — Engie relève ses objectifs annuels après avoir enregistré des résultats en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le premier fournisseur de gaz en France table désormais sur un résultat net récurrent part du Groupe 2022 dans une fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d'euros (contre 3,8 à 4,4 MdsE précédemment), sur la base d'une fourchette indicative d'EBITDA de 13,2 à 14,2 MdsE et d'EBIT de 8,5 à 9,5 MdsE. Cette guidance est présentée dans un contexte de forte volatilité des marchés de l'énergie, elle tient compte de la meilleure estimation possible de l'impact potentiel des mesures d'urgences proposées par l'Union européenne, principalement en France et en Belgique, ainsi que du renversement attendu des effets timing positifs observés au cours des neuf premiers mois.

Engie continue par ailleurs de viser une notation de crédit "strong investment grade" et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4,0x à long terme. Le Groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du RNRpg et un dividende plancher de 0,65 euros par action pour la période allant de 2021 à 2023.

A fin septembre, la société enregistre un EBIT de 7,3 milliards d'euros, en hausse de 84,4% en brut et 79,3% en organique, pour un chiffre d'affaires de 69,3 MdsE, en progression de 85,3% en brut et 82,9% en organique. L'EBITDA s'établit à 10,7 MdsE (+47,7% en brut et +44,9% en organique). Le ratio dette nette économique / EBITDA s'élève à 2,8x, en baisse de 0,8x par rapport au 31 décembre 2021 et est en ligne avec l'objectif d'être inférieur ou égal à 4.

Catherine MacGregor, Directrice générale, a déclaré : "Engie a réalisé ses résultats dans des conditions de marché sans précédent et continue de jouer un rôle majeur dans la sécurité d'approvisionnement. Notre situation financière nous permet de contribuer à la gestion de crise à travers la mobilisation de notre trésorerie, les mécanismes gouvernementaux de partage des bénéfices, ainsi que des dispositifs d'accompagnement de nos clients. Nous avons également souhaité saluer l'engagement constant de nos collaborateurs dans cette période sensible au travers d'une mesure exceptionnelle en leur faveur. Nous continuons de progresser dans notre plan stratégique et la finalisation de la cession d'EQUANS en est une étape majeure. Nous investissons de manière significative dans le développement des Renouvelables et des solutions de décarbonation pour nos clients. Notre stratégie est plus pertinente que jamais : Engie est fermement engagé dans une transition énergétique équitable en s'appuyant sur une solide performance financière qui lui permet d'investir dans la croissance".