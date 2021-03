Engie : quelles sont les positions de l'Etat français ?

Engie : quelles sont les positions de l'Etat français ?









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 mars à l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 17 mars, l'Agence des participations de l'Etat, agissant pour le compte de l'Etat, a déclaré avoir franchi :

- à titre de régularisation, en baisse, le 13 janvier, par suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société Engie, le seuil de 1/3 des droits de vote de la société Engie et détenir, à cette date, 575.693.307 actions Engie représentant 1.057.497.725 droits de vote, soit 23,64% du capital et 33,19% des droits de vote de cette société ; et

- en hausse, le 11 mars, par suite d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Engie, le seuil de 1/3 des droits de vote de la société Engie et détenir 575.693.307 actions Engie représentant 1.057.497.725 droits de vote, soit 23,64% du capital et 33,39% des droits de vote de la société.

Rappelons que l'action Engie est actuellement sur un cours de 12,13 euros.