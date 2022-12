Engie : pourquoi le titre décroche ?

(Boursier.com) — Séance douloureuse pour Engie. Le titre de l'énergéticien abandonne plus de 6,5% à 13 euros, plombé par deux mauvaises nouvelles. Le groupe a tout d'abord annoncé que les autorités belges lui demandaient d'accroître de 3,3 milliards d'euros le montant de ses provisions sur ses activités nucléaires dans le pays. La Commission des Provisions Nucléaires (CPN) belge entend en effet augmenter les provisions de 2,9 milliards d'euros pour celles portées par sa filiale Synatom et de 0,4 MdE pour celles portées par Electrabel. Ces provisions sont liées au démantèlement des centrales et à la gestion des combustibles usés.

"Engie considère que les augmentations proposées par la CPN sont excessives. Elles ne tiennent compte ni du comparatif et du contexte existants à l'échelle européenne, ni du fait que les provisions établies excéderont probablement les coûts de démantèlement et de gestion du combustible usé".

Deuxième mauvaise nouvelle pour Engie, les taxes sur les ventes d'électricité - introduites par des pays comme la France, la Belgique et l'Italie pour aider à compenser la flambée des prix de l'énergie pour les consommateurs - pourraient réduire l'EBIT du groupe entre 0,7 et 0,9 milliard d'euros en 2022 et entre 1,2 et 1,5 MdE en 2023. Engie a néanmoins confirmé sa guidance 2022. La firme se réserve la possibilité de contester les taxes qui, selon son avis, ne respecteraient pas le cadre légal existant et introduiraient une discrimination injustifiée entre opérateurs ou technologies, notamment en Belgique et en Italie.