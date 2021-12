Engie : Pierre-François Riolacci succède à Judith Hartmann

(Boursier.com) — Engie annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2022, de Pierre-François Riolacci en tant que Directeur Général adjoint du Groupe, en charge des Finances, de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) et des Achats.

Rattaché à Catherine MacGregor (Directrice Générale d'Engie), il sera membre du Comité Exécutif. Il succède à Judith Hartmann, qui après 7 ans dans l'entreprise, quittera le Groupe, le 15 janvier 2022, pour donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Judith Hartmann a rejoint Engie en 2015 en tant que Directrice Générale adjointe en charge des Finances du Groupe. Elle a été par ailleurs en charge de la supervision des Business Units Royaume-Uni et Amérique du Nord de 2016 à 2019. De février à décembre 2020, elle a participé à la direction collégiale du Groupe dans le cadre du CMT (Collective Management Team) nommé par le Conseil d'Administration. Elle a été nommée Directrice Générale adjointe en charges des Finances, de la RSE, et des Achats en janvier 2021. Au cours de ces dernières années, Judith a contribué significativement à la transformation du Groupe, résolument alignée avec la transition énergétique.

"Pierre-François Riolacci va apporter à Engie sa grande expérience de la direction financière de groupes internationaux où il a su entretenir un dialogue de confiance avec les investisseurs. Il va contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie d'Engie, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs ambitieux de performance opérationnelle et de croissance dans les énergies renouvelables, ainsi que dans la décarbonation de nos actifs", commente Catherine MacGregor qui ajoute : "Je tiens à saluer Judith pour sa très grande implication professionnelle et sa contribution personnelle aux enjeux majeurs du Groupe. Je la remercie plus particulièrement pour son engagement à mes côtés au cours de cette année et pour son rôle déterminant dans la période de transition qui l'a précédée. Je lui souhaite tous mes voeux de réussite pour la suite de sa vie professionnelle".