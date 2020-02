Engie : pas si vite ?

(Boursier.com) — Alors que le marché boursier spécule depuis quelques temps déjà sur l'avenir d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie, le titre remonte de 0,5% à 15,63 euros ce lundi. Critiquée en interne, et peu soutenue par Bercy, la dirigeante pourrait être remplacée de façon intérimaire par Jean-Pierre Clamadieu, l'actuel président d'Engie. C'est du moins la rumeur qui circule en Bourse depuis quelques jours... La nomination de Jean-Pierre Clamadieu à la tête du groupe énergétique permettrait à l'entreprise d'avoir un peu de temps pour choisir son nouveau patron.

Au niveau opérationnel, le départ d'Isabelle Kocher pourrait enclencher le processus de scission des infrastructures gazières de l'ancien Gaz de France et remettre en jeu la participation de 32,1% d'Engie dans Suez. Alors que la patronne actuelle souhaitait accroître sa participation dans Suez, Jean-Pierre Clamadieu voudrait, à l'inverse, se désengager du capital du spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets...

Isabelle Kocher a pu compter aujourd'hui sur un soutien inédit, celui du chef de file d'EELV, Yannick Jadot, qui a demandé à Emmanuel Macron et à l'Etat actionnaire de lui apporter leur soutien... "Je soutiens cette femme qui est en train de faire changer un grand groupe énergétique français vers ce que nous portons : la révolution climatique, la révolution énergétique, l'efficacité dans nos logements...", a-t-il expliqué sur 'LCI'. Selon lui, l'Etat (premier actionnaire avec 23,6% du capital) doit s'engager contre "la vieille garde industrielle de ce pays" et à "soutenir cette transition énergétique et cette femme de courage".

Date butoir

La décision définitive concernant le sort d'Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie depuis mai 2016, doit être rendue le 26 février prochain. Jusqu'ici, aucune voix de l'État, ou du conseil d'administration n'est venue démentir les rumeurs...

Dans un entretien accordé au 'JDD', Isabelle Kocher a tenu à réagir à ces rumeurs : Elle affirme notamment travailler "étroitement" avec Jean-Pierre Clamadieu et confirme son intention de renforcer son rôle en lui soumettant "systématiquement les nominations au sein du comité exécutif".

Par ailleurs, Isabelle Kocher, seule patronne du CAC 40, a affirmé sa confiance dans le conseil d'administration pour la reconduire dans ses fonctions. "Je ne me place pas" dans la perspective d'un départ, a-t-elle assuré, ajoutant : "Je suis très motivée pour poursuivre ma mission".

Isabelle Kocher a également défendu son action de transformation du groupe. "Engie est un groupe magnifique qui avait un genou à terre quand j'ai pris mes fonctions... Il était en décroissance forte et surendetté. Il perdait de la valeur en Bourse depuis dix ans. Nous l'avons redressé et totalement repositionné au cours de ces quatre dernières années", a-t-elle affirmé...

Côté brokers, parmi les dernières notes d'analystes, notons celle de la Deutsche Bank qui a revalorisé le dossier de 15,5 à 16,5 euros avec un avis acheteur. Barclays a de son côté dégradé la valeur à 'pondération en ligne' en visant 17 euros.