Engie : partenariat de neutralité carbone pour le parc logistique d'e-Valley

(Boursier.com) — Engie , Brookfield et Castignac ont signé, le 21 juin, en présence de Xavier Bertrand (Président de la Région Hauts de France), une convention de partenariat visant le déploiement d'un ensemble de solutions de décarbonation sur le parc logistique d'e-Valley. Située en région Hauts-de-France, ce projet de reconversion de l'ancienne base aérienne de Cambrai en un parc logistique notamment dédié au e-commerce est sous la gestion de Castignac. Il s'inscrit dans la volonté d'Engie d'être un partenaire de choix dans l'accompagnement de ses clients vers une trajectoire Net Zéro Carbone.

Actionnaire majoritaire d'e-Valley, Brookfield gère plus de 725 milliards de dollars d'actifs. Avec plus de 360 sites en Europe, cet investisseur présent dans plus de 30 pays, s'attache à investir à long terme dans des actifs et entreprises de l'économie circulaire. Particulièrement attaché aux secteurs des énergies renouvelables et de la transition énergétique, le groupe s'appuie sur Castignac, plateforme de gestion au service des investisseurs institutionnels, pour la reconversion du site d'e-Valley.

Avec 550.000m2 d'entrepôts, jusqu'à 85.000 m2 d'espaces de services, 300.000 m2 de réserves foncières, une situation géographique optimale et accessible via une plateforme multimodale, cette plateforme logistique a pour objectif de devenir l'un des hubs logistiques premium de référence en Europe.

Engie, à travers l'ensemble de ses offres s'engage à accompagner le développement décarboné du site avec à terme :

- 20 MW de capacité de réseau de chaleur et de froid bas-carbone permettant de desservir l'ensemble des entrepôts du site, ainsi qu'une zone d'activité de structures de moyens généraux ;

- 90 MWc d'énergie solaire via un mix sur toiture, parking (ombrière) et ferme au sol, faisant d'e-Valley l'un des plus grands sites privés produisant une quantité aussi élevée d'énergie solaire ;

- 2 100 T/an de BioGNC, BioLNG, H2, Biofioul fournis par une station multi-énergie installée sur le site et permettant d'alimenter le flux de véhicule du parc logistique ;

- 506 stations de recharge de véhicules électriques qui seront composées d'un mix de chargeurs lents et rapides ;

- 2,15 Mm3/an de Biométhane produit par une usine de biogaz installée sur le site.