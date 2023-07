Engie : partenaire de CMA CGM et Air France KLM pour accélérer la décarbonation des transports

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'appel à projets 'Grand Canal du Havre', Haropa Part a attribué à Engie, 24 ha de terrain pour le développement d'une plateforme de référence des nouvelles filières industrielles de carburants alternatifs, incarnée par les projets Salamandre et France KerEAUzen. Cette attribution constitue une étape essentielle pour le développement de ces projets et la transition bas carbone de la zone industrialo-portuaire (ZIP).

Engie et son partenaire CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, confirment par ailleurs le développement au Havre de l'usine Salamandre, première unité mondiale de production de gaz renouvelable basée sur des technologies de pyrogazéification et de méthanation pour le transport maritime.

Pour répondre aux besoins du secteur aérien, Engie va démarrer l'étude de faisabilité de France KerEAUzen, une unité de production de carburant de synthèse à partir de la combinaison d'hydrogène renouvelable et du CO2 fourni par Salamandre et d'autres industriels locaux. Pionnier dans l'expérimentation et l'utilisation de Carburants d'Aviation Durable (SAF) et partenaire du projet, Air France-KLM en serait le principal client.

Il s'agit de deux projets industriels majeurs, dont la complémentarité contribuera à la transition énergétique en France et à la décarbonation de la mobilité lourde en Europe. Ces projets s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d'Engie.

Les décisions finales d'investissement sont attendues en 2024 pour Salamandre et fin 2025 pour KerEAUzen, la construction devant débuter respectivement fin 2024 et en 2026, sous conditions des autorisations d'urbanisme et des programmes de soutien.