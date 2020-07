Engie : Olivier Biancarelli quitte le groupe

(Boursier.com) — Engie annonce le départ d'Olivier Biancarelli, directeur général adjoint du Groupe Engie, en charge de la Business Line Solutions Clients et d'Engie Impact, et directeur général de Tractebel.



Olivier Biancarelli a intégré Engie en juin 2012 en tant que Secrétaire général adjoint du Groupe et a successivement créé et dirigé la direction des Services Partagés (GBS) en 2013 puis le Métier Villes et Territoires en 2015, avant d'intégrer en 2019 le Comité Exécutif en qualité de directeur général adjoint du Groupe, en charge de la Business Line Solutions Clients, d'Engie Impact et de Tractebel, dont il était également le directeur général depuis 2018.

Après plus de 8 années passées au service du développement et de la transformation d'Engie, Olivier Biancarelli quittera ses fonctions le 31 juillet 2020.