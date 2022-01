Engie : Ocean Winds est attributaire de droits éoliens en Ecosse

(Boursier.com) — Ocean Winds joint-venture d'Engie, détenue à 50/50 avec EDPR et dédiée à l'éolien offshore, a obtenu les droits de développement de nouvelles capacités de production d'énergie éolienne en mer dans la baie de Moray en Ecosse.

Cette attribution intervient dans le cadre du processus d'appel d'offres ScotWind mené par Crown Estate Scotland (CES). Cet appel d'offres avait été lancé par le gouvernement écossais à l'été 2021, dans le cadre du développement de la production de l'énergie éolienne en mer dans de nouvelles zones maritimes. C'est la première fois en 10 ans que de nouveaux sites sont ouverts à l'éolien offshore dans les eaux écossaises.

Ces droits s'appliquent sur un site de 440 km2, référencé 'NE4' par la Marine Ecossaise. Cette zone pourra accueillir des installations d'une capacité d'environ 1 GW. Sa mise en service interviendra d'ici à la fin de la décennie, positionnant Ocean Winds comme leader sur le marché de l'éolien offshore écossais, avec une contribution active d'environ 2,9 GW par rapport aux 40 GW que le Royaume-Uni s'est fixés comme objectif d'ici 2030.

La production du site devrait répondre aux besoins de plus d'un million de ménages britanniques en moyenne.

Baptisé "Caledonia" par Ocean Winds, le site se trouve dans la baie de Moray, à l'est du parc éolien offshore de Moray East (950 MW), le plus grand site éolien d'Ecosse, développé par Ocean Winds et ses partenaires, dont la mise en exploitation commerciale est prévue début 2022, et de celui de Moray West (850 MW), en cours de développement.