Engie : nouveaux soutiens

(Boursier.com) — Engie monte de 1,7% à 13,25 euros ce mercredi en Bourse de Paris, alors que le broker HSBC a rehaussé son cours cible sur le dossier de 14,1 à 15,7 euros en restant à l'achat, tandis que Bernstein reste à 'surperformer' avec un objectif de 15 euros... Conquest, gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'investissement responsable dans les secteurs des infrastructures et de la transition énergétique en Europe, et Engie leader de la transition vers la neutralité carbone en Belgique, ont signé un accord de financement de 70 millions d'euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique.

Philippe Van Troeye, CEO d'Engie Benelux, explique : "Engie s'est engagé à être un leader dans la transition vers une énergie neutre en carbone et a fixé des objectifs ambitieux, visant à atteindre 1000 MW de capacité éolienne terrestre en Belgique d'ici 2030. Cet accord de financement nous aidera à atteindre cet objectif. Nous sommes fiers que Conquest et Belfius fassent confiance à Engie pour développer des projets éoliens terrestres de haute qualité et qu'ensemble, nous puissions relever les défis du changement climatique"