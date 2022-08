Engie : nouveau succès pour Ocean Winds en Ecosse

(Boursier.com) — Dans le cadre du processus de compensation en lien avec les appels d'offres ScotWind de début d'année, Crown Estate Scotland a attribué à Ocean Winds, la coentreprise 50-50 d'Engie et d'EDPR dédiée à l'éolien en mer, deux baux de fonds marins supplémentaires pour des projets d'éoliennes en mer flottantes : un site d'une capacité de 1,8 GW en partenariat avec Mainstream Renewable Power, et un autre d'une capacité de 500 MW.

Ocean Winds (OW) a été désignée attributaire pour le développement des fonds marins de ces deux sites adjacents, d'une capacité totale de 2,3 GW. Ces projets sont situés à l'est des îles Shetland, à des profondeurs qui nécessiteront une technologie flottante. En tant que pionnier depuis plus de 10 ans dans les projets flottants tels que WindFloat Atlantic au Portugal, OW est idéalement positionnée pour soutenir la croissance du secteur de l'éolien flottant en Ecosse.

Le premier projet est un site de 1,8 GW, qui a été attribué au partenariat en co-entreprise 50-50 entre Ocean Winds et Mainstream Renewable Power, situé à l'est des îles Shetland. Les partenaires se sont engagés à développer l'éolien en mer flottant à une échelle industrielle en Ecosse, générant ainsi des emplois locaux et des opportunités en Ecosse et dans les îles Shetland. La production du site devrait permettre d'alimenter l'équivalent de plus de 2 millions de foyers et d'économiser 3 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année.

Le second projet est un site de 500 MW, également situé à l'est des Shetland et dans la zone d'option du projet de plan NE1 ScotWind. Il permet à OW de concrétiser son ambition de réaliser des projets d'éoliennes en mer flottantes à l'échelle commerciale dans le monde entier.

Rappelons qu'en Ecosse, Ocean Winds exploite, construit et développe actuellement 3 autres projets éoliens en mer : Moray East (950 MW, en exploitation), Moray West (882 MW, en fin de développement) et Caledonia (attribué en janvier 2022, pour une capacité maximale de 2 GW). Compte tenu de l'attribution de ces deux projets supplémentaires dans les îles Shetland, Ocean Winds dispose désormais d'un portefeuille total de 6,1 GW en Ecosse, et d'un portefeuille de projets de 14,5 GW dans le monde.